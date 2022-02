Gestão Wilson Matos apresenta alojamento e uniforme em treino aberto com festa no Vail Chaves

A gestão do futebol sub-20 e profissional do Mogi Mirim, comandada pelo empresário Wilson Matos, apresentou à imprensa, na tarde desta terça-feira, o novo uniforme do clube e um dos quartos reformados do alojamento no Estádio Vail Chaves. A apresentação ocorreu durante evento, com treinamento aberto para convidados, realizado para celebrar 90 anos da fundação do clube, com a consideração oficial de o Mogi Mirim ter sido fundado em 1º de fevereiro de 1932.

Gestor Wilson Matos, que apresentou uniformes à imprensa, pretende se aprofundar sobre a real data de fundação do Mogi Mirim e admite celebrar 120 anos do clube em 2023. (Foto: Diego Ortiz/A COMARCA)

Questionado por A COMARCA, Wilson Matos revelou que pretende se aprofundar sobre o fato do Mogi Mirim ter sido fundado em 14 de outubro de 1903 e reorganizado em 1932 e, então, há a ideia de também comemorar, em 2023, os 120 anos do clube. A ideia de Wilson é conversar com historiadores também por ter o desejo de montar um museu do Mogi Mirim.

Quartos de alojamento da categoria profissional, que estavam deteriorados,

passaram por ampla reforma e receberam novos mobiliários. (Foto: Diego Ortiz/A COMARCA)





No evento, bexigas vermelhas e brancas foram apresentadas em forma de arco para recepção e um destaque especial ficou por conta de um bolo temático aos 90 anos em uma mesa, em que logo à frente, foi posicionado um enfeite de um Sapo.

Bolo alusivo aos 90 anos da data de fundação oficial, que, na verdade,

representa quando o clube foi reorganizado, foi um dos destaques do evento. (Foto: Diego Ortiz/A COMARCA)

Matos recebeu convidados como familiares, amigos e parceiros de projetos. Estiveram presentes ainda nomes ligados a Luiz Oliveira, como a irmã do dirigente, Rosane Araújo, cujo mandato como vice-presidente expirou em 31 de dezembro de 2021, em situação também vivenciada pelo irmão em relação ao cargo de presidente. Embora o clube esteja sem presidente e tenha sido nomeado um administrador provisório, a gestão de Matos independe dessa definição, pois o contrato de terceirização foi fechado em 2021, ainda na gestão de Luiz.

Irmã de Luiz Oliveira, Rosane Araújo, cujo mandato como vice-presidente

expirou em 31 de dezembro, esteve presente no evento. (Foto: Diego Ortiz/A COMARCA)