Indústria puxa geração de empregos em Mogi Mirim, que teve saldo positivo em 2021

Mogi Mirim encerrou 2021 com saldo positivo na geração de empregos. Foram 1.335 postos de trabalho criados entre janeiro e dezembro do ano passado, resultado de 12.536 admissões e 11.201 desligamentos. Um aumento de quase 125% na comparação com 2020, ano em que foram gerados 594 novos postos de trabalho.

O resultado positivo em Mogi Mirim se deu, principalmente, pelo setor industrial. Foram 869 novos postos de trabalho apenas nas indústrias. O comércio obteve o segundo melhor saldo, com a criação de 415 novos empregos. Os setores de Construção (132) e Agropecuária (38) aparecem na sequência.

Por outro lado, o setor de Serviços, o que mais emprega na cidade, terminou 2021 com um saldo negativo. Houve a extinção de 119 vagas de trabalho, resultado de 3.913 admissões e 4.032 desligamentos. Os dados são do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).