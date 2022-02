Morre Edson Domingues, candidato a vice em Mogi Guaçu nas eleições de 2020

Morreu na madrugada desta quinta-feira, dia 3, o professor Edson Domingues, candidato a vice-prefeito de Mogi Guaçu na chapa de Marçal Damião, nas eleições de 2020. Docente com passagem em diversas escolas da rede pública e líder político da cidade, Domingues tinha 58 anos de idade.

Segundo informações, Domingues passou por complicações após a realização de um procedimento cirúrgico, o que ocasionou o óbito. No fim do ano passado, ele descobriu um tumor no intestino grosso e, desde então, vinha lutando contra a doença.

O velório ocorre no cemitério Santo Antônio, no Jardim Novo, em Mogi Guaçu. Já o sepultamento está previsto para às 17h, no Cemitério Colina dos Flamboyants, em Mogi Mirim.

Mineiro, natural da cidade de Silvianópolis, Edson Domingues deu início a sua carreira política em Mogi Guaçu, sendo suplente de vereador, candidato a deputado federal, e, nas eleições de 2020, candidato a vice-prefeito. Estava filiado ao MDB.

O professor ganhou destaque nas redes sociais ao postar vídeos junto aos munícipes apresentando as demandas da população. Edson Domingues deixa a esposa e duas filhas.