Sábado será o 'Dia C' de vacinação contra a Covid: veja locais em Mogi Mirim e Mogi Guaçu

Anunciado pelo Governo do Estado de São Paulo, o "Dia C" de vacinação contra a Covid-19 ocorre neste próximo sábado, dia 5, visando a imunização das crianças de 5 a 11 anos contra o coronavírus. A ação acontece em parceria com os 645 municípios, que abrirão as unidades básicas de saúde para a vacinação do público infantil. Em Mogi Mirim e em Mogi Guaçu, o público adulto também terá a oportunidade de colocar as vacinas em dia.

Em Mogi, a aplicação das doses será realizada em três Unidades Básicas de Saúde: UBS Aterrado, UBS Antônio Albejante (no Parque das Laranjeiras) e UBS Jardim Paulista, das 8h às 15h. A ação preventiva tem o objetivo de intensificar a imunização da população, o que contribui para diminuir o contágio da doença.

Nesta etapa, a 1ª dose será direcionada para as crianças, a partir de cinco anos, e para os adultos. A aplicação da 2ª dose também será realizada para todas as pessoas, desde que cumprido o prazo entre as duas doses. A dose adicional estará disponível para os adultos, contado o limite de quatro meses após a 2ª dose.

Além dos documentos pessoais da criança, como RG/CPF e Cartão SUS, os pais ou responsáveis deverão apresentar o comprovante de residência atualizado, além de realizar o cadastro no site vacinaja.sp.gov.br.

MOGI GUAÇU

Para a imunização do público infantil em Mogi Guaçu, será necessário agendamento prévio pelo site vacina.mogiguacu.sp.gov.br. Nesse caso, os pais ou responsáveis serão avisados sobre os locais da imunização no momento do agendamento. Seis unidades de saúde estarão disponíveis para a ação e 1,5 mil doses serão disponibilizadas nesta etapa.

No caso dos adultos a partir dos 12 anos, a imunização será de livre demanda no período das 8h30 às 15h30 e estarão disponíveis 1ª, 2ª e 3ª doses em oito unidades de saúde: Parque dos Eucaliptos, Jardim Alto dos Ypês, Jardim Santa Cecília, Zona Norte, Centro Oeste, Jardim Hermínio Bueno, Jardim Ypê II e Zona Azul.

Estarão disponíveis 2,4 mil doses para a imunização de livre demanda no sábado. A 1ª dose é destinada a qualquer pessoa com mais de 12 anos e a 2ª dose para quem está com o complemento em atraso. Já a aplicação de reforço, 3ª dose, estará disponível para as pessoas que tomaram a segunda dose há quatro meses.