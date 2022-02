Zafferano terá tributo a Raul Seixas, no sábado

No próximo sábado, dia 12, Sylvio Passos e Agnaldo Araújo trazem a Mogi Mirim um show da melhor qualidade e muita referência a um dos grandes ícones do rock nacional: Raul Seixas. O palco da apresentação será o Zafferano Bar.

O líder do grupo é Sylvio Passos, fundador do fã clube oficial do cantor, o Raul Rock Club, e proprietário do maior acervo relacionado ao cantor e compositor, falecido em 21 de agosto de 1989.

Sylvio foi mais do que fã, foi amigo pessoal do “Maluco Beleza”, seu maior ídolo, a quem conheceu aos 17 anos, após anunciar em um jornal que queria o número de telefone do roqueiro. Do primeiro encontro, veio a amizade e, logo após o falecimento de Raulzito, a mãe do cantor, Maria Eugênia Santos Seixas, separou uma grande parte dos pertences de Raul para Sylvio. São roupas, cartas que ele mandava para namoradas, fotos e diversos outros itens. É o famoso Baú do Raul.

Nesta bagagem de materiais ligados ao Maluco Beleza veio também a paixão pelos palcos e a Putos BRothers Band, formada em 2010, vai desembarcar em Mogi Mirim com fusões de instrumentos como a viola caipira, a gaita (de Sylvio Passos) e a guitarra.

Tudo explorado dentro do universo do Blues e do Rock and Roll, permitindo inovação e criatividade que tais ritmos musicais oferecem. A banda vai além e presta homenagens a grandes nomes do blues e do rock nacional e internacional, apresentando releituras de vários nomes, como Robert Johnson, Gary Moore, Pink Floyd, Elvis Presley, Sérgio Sampaio. E claro, ele: Raul Seixas!

RETORNO

Cardápio variado, diferenciado e repleto de delícias para beber e comer. Muita gente bonita em um ambiente agradável e perfeito para descontração e diversão. E claro: música da melhor qualidade. Estes são os ingredientes que fizeram a fama do Zafferano na noite mogimiriana. E, desde novembro de 2021, o bar foi reaberto.

O funcionamento é de quarta a sexta, a partir das 17h30 e, aos sábados, a partir do meio-dia, inclusive servindo almoço. Na agenda desta semana do Zafferano, estão previstos shows com a banda Pop Mind (quinta-feira, dia 10), Zampieri’s Brothers (sexta-feira, dia 11) e Sylvio Passos e Agnaldo Araújo (sábado, dia 12), entre outros.

O Zafferano Bar fica na Rua Sergipe, 47, em Mogi Mirim. O WhatsApp para informações e reservas é (19) 99720-1676.

